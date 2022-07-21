國立臺灣戲曲學院前年起到西螺國中、平和國小、土庫國小、舊庄國小、廣興國小等5校指導布袋戲後場。（台灣戲曲學院提供）

張麗善（右）、劉晉立今（21日）簽署交流合作備忘錄，推動布袋戲技藝專科化。（周麗蘭攝）

張麗善、劉晉立今（21日）簽署交流合作備忘錄，推動布袋戲技藝專科化，將共同規畫布袋戲概論課程、教學設計、彙編教材並訂定結業標準，提供多元學習及發展管道。（周麗蘭攝）

國立臺灣戲曲學院前年起到西螺國中、平和國小、土庫國小、舊庄國小、廣興國小等5校指導布袋戲後場，雲林縣府欣見學界支持布袋戲文化，今（21日）縣長張麗善與該校校長劉晉立隆重簽署交流合作備忘錄，推動布袋戲技藝專科化，共同培育布袋戲人才。

台灣戲曲學院承接教育部高等教育深耕計畫，該校戲曲音樂系師生到雲林縣5所國中小指導布袋戲後場音樂包括吹、拉、彈、打，校長劉晉立也是雲林子弟。

劉晉立去年主動拜訪縣長張麗善表達合作意願，張麗善也希望借重臺灣戲曲學院的專業，運用系統化教學方法，從學生時代就積極培育融合傳統、現代並具備人文素養、國際視野的優秀布袋戲表演人才。

張麗善、劉晉立今（21日）簽署交流合作備忘錄，推動布袋戲技藝專科化，將共同規畫布袋戲概論課程、教學設計、彙編教材並訂定結業標準，提供多元學習及發展管道。

張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，布袋戲的傳承延續，縣府必須要盡一分心力，使布袋戲技藝、文化、產業發展結合起來，簽訂合作備忘錄後，將借重台灣戲曲學院教學經驗、學術地位，提供對布袋戲有興趣的孩子有暢通的學習管道。

劉晉立說，傳統表演藝術尤其是布袋戲，面臨極大人才斷層，很多大師最近都過世，更覺時間緊迫，該校與縣府都認知應該有比較有系統的方式來培育人才，能夠與雲林縣府合作是使命也是榮譽。