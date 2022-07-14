「雲林農業設計展」校園宣導在雲林縣北港鎮南陽國小登場，讓農業發展往下扎根。（張朝欣攝）

「雲林農業設計展」將於本月底於雲林縣北港糖廠登場，為讓農業發展往下扎根，雲林縣長張麗善14日前往北港鎮南陽國小進行校園宣導活動，藉由各種綠色農業體驗、食農教育，讓民眾與學童了解農業的未來性與多樣性，即日起設計展體驗課程接受線上報名，邀請民眾親子同樂。

雲林縣政府結合農業、設計、藝文、科技，規畫首屆「雲林農業設計展」，14日張麗善特別前往設計展所在地北港鎮舉辦宣導說明會，吸引在地民眾、里長、農會人員等300餘人到場，大家都充滿期待，想了解此次設計展與一般農業展有何不同之處。

張麗善表示，農業不僅是耕作、生產，還包含了文化、創新、行銷與設計，雲林將從農業大縣出發，進一步走向智慧的農業、設計的農業，這些新農業元素除了向民眾推廣，更要在校園扎根，因此特別選在南陽國小舉辦此場宣導會，讓民眾帶著小朋友一起體驗。

張麗善說明，雲林的農業可以很不一樣，此次農業設計展利用北港糖廠甘蔗倉庫作為展場，規畫了蔬果主題館、健康生活館、稻米主題館、雲林產銷館、漁牧主題館、設計美術館共6大展館，並結合體驗活動，讓民眾可以用雲林農產實作各種點心、料理，從中認識雲林的新農業。

民眾與小朋友在現場製作五色米飯糰、北港花生糖、西螺醬油燒烤等，體驗在地農產品經過不同的搭配與處理，可以呈現多樣的風味與樣貌，並了解無人機能夠幫忙噴灑農藥、監測農作生長情況，以及未來利用大數據，可以讓農業生產更有效率，提前感受農業設計展的種種特色。