為了關懷旅居新北的弱勢鄉親，新北市雲林同鄉會連續3年，結合各區分會、融獻慈善基金會，捐贈每戶2千元慰問金及物資福袋，累計金額約400多萬元，約有2千多戶受惠，今（16）日於三重、蘆洲、新店、烏來等7行政區發放，由社會局副局長許秀能代表表達感謝。

新北市雲林同鄉會總會理事長林進忠表示，旅居新北的鄉親在事業有成之後，希望回饋同為雲林的同鄉，過去曾連續6年回雲林縣辦理慈善愛心活動，而近3年則是擴及新北市的弱勢民眾，輪流在29個行政區發放慰問金及物資，今天在三重、蘆洲、新店、烏來、深坑、石碇和坪林等7區辦理。

林進忠表示，感謝社會局和各區公所提供低收、中低收的雲林鄉親名冊，讓愛心可以直接挹注到鄉親家庭。社會局副局長許秀能則是感謝雲林同鄉會總會和各區分會及融獻慈善基金會，持續多年關懷弱勢鄉親。

雲林同鄉會蘆洲區理事長廖欽森則表示，人生有2件事不能等，一是孝順父母，一是及時行善，這3年來因疫情關係，弱勢鄉親謀生更不易，同鄉會基於同鄉情誼，希望適時扶助一把。