侯友宜頒獎給優勝隊伍。（王揚傑攝）

新北市政府與關懷台灣文教基金會舉辦第一屆AI小Hero機器人挑戰賽。（王揚傑攝）

萬里國小同學設計打造的機器人。（王揚傑攝）

新北市政府與關懷台灣文教基金會昨（21日）起在萬里區薆悅酒店野柳渡假館舉辦第一屆AI小Hero機器人挑戰賽，參加學校包括新北市、台中市、台南市及屏東縣等共20校、200位國中小師生，新北市長侯友宜今天上午專程到場為參賽同學加油打氣，鼓勵偏鄉學子學習新科技，讓人生充滿機會與希望。

今天賽程戰況激烈，選手親手設計打造的機器人，必須在限時內，運送最多的物品，侯友宜在旁不斷幫選手加油打氣，氣氛歡樂熱烈，最後各組獲勝組隊伍由侯友宜親自頒獎。

侯友宜表示，新北市2019年起投入超過30億更新全市各級學校資訊設備，並設有數量全國第一的26所科技中心，更全國首創建立STEAM跨域輔導團，為讓校校有科技資源，每年挹注超過2000萬元、開辦500場次以上研習講座，幫助孩子用科技改變世界。

關懷台灣文教基金會董事長李濤表示，透過長期辦理機器人及AI扎根計畫，以遊戲方式啟動各地偏鄉學子學習興趣與亮點，藉此建立學習信心、找到自身優勢。自2017年起已幫助超過全台超過10縣市、2000名偏鄉及家境弱勢國中小生，甚至讓排斥學習的孩子自信快樂找尋知識、翻轉人生。

教育局指出，新北市透過與基金會合作4年AI扎根計畫，讓機器人及最新科技教育資源，經由課程落實，讓孩子依素養學習地圖循序漸進的成長，找到學習成就感。