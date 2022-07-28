近年來隨著科技發展越來越成熟，藍牙耳機開始成為許多人搭配手機使用的主要配備之一。不過有網友表示，自己最近搭火車時戴上有線耳機，沒想到竟被2名高中生笑說「怎有人不是戴AirPods？」但是許多內行人安慰，若是同樣價格，無線耳機根本比不上有線耳機！

原PO以「戴有線耳機被笑」在Dcard發文表示，有一天他在搭火車時戴上一邊的耳機放鬆、聲音也開很小聲，沒想到對面2個高中少女看到之後開始竊竊私語，偷偷笑他「怎有人不是戴AirPods？」他只好假裝睡覺當作沒看到。

原PO說明，自己是因為耳道問題，戴無線耳機會一直脫落，所以只戴有線耳機，沒想到卻因此遭人訕笑，讓他好奇詢問「這年頭戴有線耳機真的很怪嗎？」

對此，許多網友紛紛表示，「我教過有錢貴族學校的學生，他們覺得不用AirPods就是買不起，Apple才是最棒的」、「買過無線耳機一天到晚搞丟，有線的才讚啦」、「我還是會戴欸，會笑別人用什麼產品真的很有事」。

另外有內行人直言，「會雞雞XX的那種人，大概還不知道無線耳機要多貴才能達到有線的水準」、「無線的錢買有線，音質直接壓在地上打」、「真正猛的耳機還是有線的好嗎」。