台積電是許多民眾嚮往的企業，不過一名台大畢業的網友表示，鄰居是成大碩士畢業，任職台積電設備工程師就好像以為很厲害、說自己收入高，讓他相當不滿怒轟「當台積設備了不起？」不過許多網友發現，原PO的鄰居當了10年以上設備工程師，直呼「我站起來跟他敬禮」。

原PO在Dcard以「當台積設備了不起？」發文表示，「他是我的鄰居，在台積當設備12、13年了」，但處人處事態度相當跩，好像以為自己很厲害，說自己收入很高。

原PO說，「一日設備終身設備啦，你還不就只是設備工程師」，認為設備工程師沒技能、只會鎖螺絲，薪水搞不好很低，「你碩士還只是成大我還台大，比你厲害比你強多了，如果我是設備早就躲起來不敢見人了。你難道沒自覺你是台積裡最底層的人物嗎？」

不過許多網友發現，原PO鄰居居然能當設備工程師多年，相當不簡單，紛紛回應「進GG當設備沒什麼了不起，但當10年以上，我站起來跟他敬禮」、「能熬12年，真的猛…抗壓性／身體素質／頭腦，絕對不會差到哪裡去，畢竟裡面是真的很競爭…」、「台積設備當十幾年，是真的蠻猛的欸，而且薪水肯定是也不錯，都是打工仔拿到錢才是真的」、「其他不知道，但他的肝一定比你勇= =我同學幹了一年半今年就受不了想調走了，嗯，話說薪水挺高的」。