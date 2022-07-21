大陸澎湃新聞報導，上海新冠康復人員面臨求職歧視問題，迎來轉機。21日查閱「隨申辦」app核酸記錄發現，目前只能查到7月以來的核酸結果，此前，可翻閱查看近3個月的核酸檢測記錄。

澎湃新聞報導，「陽過的不要」、「進過方艙的不要」……此前，媒體關注新冠感染者康復後遭遇求職歧視的現象。一篇關於新冠康復者求職艱難一度躲在上海虹橋火車站公廁的文章亦在網路引發熱議。

7月11日，在上海召開的新冠肺炎疫情防控工作發布會上，上海市政府新聞發言人尹欣表示，上海市各部門、各單位都應該按照法律法規相關要求，一視同仁地對待新冠陽性康復者，不得歧視。

7月13日，大陸國務院常務會議明確要求，保障勞動者平等就業權利。嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者。相關部門要加強勞動保障監察，對此類歧視現象發現一起嚴肅處理一起。

澎湃新聞19日回訪三名出艙人員，雖然他們都經歷重重困難找到工作，但在面試中仍有人被查閱核酸記錄。此外，實地走訪上海松江區勞務仲介機構以及部分用工企業，發現針對新冠康復人員的歧視以更隱蔽的形式存在。仍有招工企業要求，「外地剛來的不接收，行程碼顯示必須是14天內上海的綠碼，48小時內核酸，當場檢查這兩個月的核酸記錄」。

如今，用工企業和勞務仲介將不能隨意查詢求職者的過往核酸檢測記錄。

21日早6點23分，一名遭遇「招工歧視」的出艙人員何貴（化名）發給澎湃新聞微信稱：「好消息！以前的陽性記錄都查不到了，看來政策對我們鬆綁了！」

澎湃新聞此前報導，何貴曾在上海國際賽車場方艙擔任志工，主要負責安保工作。4月27日，他被確診感染了新冠，經過18天治療，5月20日，他才被正式解除隔離。出艙後的他連加了幾個招工群，卻發現自己遭遇「招工歧視」，連面試的資格都沒有。6月27日，在四處求職無果後，何貴回了安徽老家。7月14日他又回到上海找工作。直到7月15日，他經老同事介紹，面試成功浦東一家汽車配件廠的叉車工崗位，次日起上夜班。

何貴表示，目前，7月14日以前的核酸記錄已經無法查看了。這意味著他在面試時，招工單位已無法看到他的陽性感染記錄。

「有很多與我一樣被感染的同事，我們以前找工作老是怕因為曾經陽性過而被拒絕，現在終於沒有這個顧慮了！」何貴感慨萬千，「我也不用擔心單位知道自己陽過以後把我辭退了。」

澎湃新聞諮詢另一名出艙人員段川（化名），得到了相同答覆。「就在昨天（7月20日），我還能看到5、6月份的核酸記錄，今天的核酸記錄，就查到從7月6日開始的了。」

「不顯示以前的記錄，就沒有人知道我是否去過方艙醫院當過志願者，找工作就和大家一樣，沒有人再把我區別對待了。」段川表示。