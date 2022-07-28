行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部「推動中小學數位學習精進方案」執行報告。教育部表示，自111年起連續4年投入共200億元推動「班班有網路 ，生生用平板」政策，9月開學後，學校師生將以數位學習開啟無邊界的教室，以數位輔助的教學方式，翻轉孩子的學習模式。

教育部說，透過前瞻基礎建設計畫於106年至114年投入150億元，強化校園高速網路佈建與建置智慧學習教室等設施，並在行政院支持下，自111年起連續4年投入總預算達200億元推動「班班有網路 生生用平板」政策。

教育部說，這200億元經費用於「充實數位學習內容」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」，擴充數位教學與學習軟硬體、班級無線網路環境及教師培訓增能等，9月開學後將能順利載具與數位內容運用於課堂教學，全面開啟數位學習新世代。

關於學習載具的採購，在行政院公共工程委員會全力協助下，教育部採用全國首創中央訂規招標、地方下單選購的模式，發揮最大預算效益、縮短招標採購期程，高效率的在3月辦理招標公告、4月底決標，5月完成下單。

教育部表示，除了學習載具及充電車的硬體到位外，充實數位學習內容也是本方案的重要項目。除公私協力開發優質數位內容教材外，也補助各縣市學校採購所需優質數位內容，每年2次產品公開徵求及審查，通過者納入「數位內容與教學軟體選購名單」。

在資策會的協助下，6月1日已公告計84家業者、762項產品，可供縣市及學校來選購，另在9月中旬也會完成第2次選購名單的公布，讓採購的數位內容與教學工具更豐富與多元。

教育部指出，在教學平板中，收錄適合中小學生使用的國內外數位學習資源，師生可透過教育雲端帳號（Open ID）登錄使用豐富的數位資源，還可對喜歡的資源按讚、收藏、分享，訂閱個人化主題，9月開始同步讓全國師生使用，讓數位學習資源取得更加活潑與便利。

Open ID已串聯全國52個免費教學服務或平台，單一帳號可以減輕記憶多組帳號密碼的負擔，並降低資安個資風險。