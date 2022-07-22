新北市攜手關懷台灣文教基金會在薆悅酒店野柳渡假館辦理跨縣市交流活動，包含台中、台南及屏東等縣市，計有20校、200位國中小師生參與AI機器人挑戰賽，展現年度學習成果。特別邀請到市長侯友宜出席頒獎，不但與學生及基金會夥伴一同體驗AI小Hero 5C歡樂擂台會，也展現出齊心推動AI機器人教育的決心。

市長侯友宜表示，新北市108年起投入超過30億更新全市各級學校資訊設備，更每年挹注超過2千萬、開辦500場次以上研習講座，讓校校有科技資源，也設有數量全國第一的26所科技中心，亦全國首創建立STEAM跨域輔導團。從110年起與基金會合作創新模式AI紮根計畫，搭配108課綱素養教育，4年的扎根從國小5、6年級興趣培養至國中7、8年級持續加深加廣、循序漸進，於課程中累積學習成果並習得面對未來挑戰的能力。這次新北市共9校、80位國中小學生參加，透過溝通協調、團體合作、腦力激盪及賽事競爭等課程安排，展現對程式設計與AI機器人高度熱愛及天份。

2天1夜實體活動讓小朋友激發潛能，有展現機器人設計及創作舞台。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，以虛實整合方式進行本次活動，由基金會培育師資及提供教學器材，在學期間每週舉辦線上交流活動，利用不同情境且透過專題實作培養學童的5C關鍵能力，包含批判思考、溝通、合作、創新、問題解決等。為了兼顧防疫措施，最終於暑假辦理2天1夜實體活動，更提供偏遠地區學校具弱勢身分學生優先參加，讓小朋友有展現機器人設計及創作舞台，激發潛能及創意。

基金會董事長李濤表示，利用機器人及AI紮根計畫，以遊戲方式吸引各地偏鄉學子學習，建立學生們的信心和找到自身的優勢。自106年起已幫助超過全臺超過10縣市、2,000名偏鄉及家境弱勢國中小生，甚至讓排斥學習的孩子自信快樂找尋知識、翻轉人生。108年度除臺中、臺南、屏東已啟動，110年更加入新北，透過跨縣市交流互相學習，提升競爭力。

新北市大鵬國小林韋衫同學表示，利用機器人課程學習，遇到不懂的就請教別人，所以自己才可以成為班上最會控制機器人走出簡易迷宮，非常有成就感。這次活動跟來自不同縣市的同學一起學習，練習用不同的角度思考，收穫不少。臺中市東華國中劉明弘同學表示，利用此課程可以跟不同的同學交流，也可以讓本來內向不擅表達的自己變得主動、敢開口，提升解決問題的能力。臺南市山上國中戴子茹也說，機器人課程是為未來鋪路，大開眼界去探索世界，實現自己的夢想。

新北市長侯友宜與參加者一同合影。(照片/新北教育局提供)

全球逐步邁向AI世代，資訊能力是提升學生競爭力重要的關鍵能力之一。

張局長表示透過與基金會合作4年AI紮根計畫，讓機器人及最新科技教育資源，經由課程落實，讓孩子循序漸進的成長，找到學習成就感，期許孩子用科技改變世界。