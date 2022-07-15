林佳龍今晚出席板橋雲林同鄉會餐會。（王揚傑攝）

林佳龍今晚出席板橋雲林同鄉會餐會，向雲林鄉親爭取支持。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（15）日晚臨時出席新北市板橋區雲林同鄉會理監事會議後餐會，林佳龍致詞時透露，總統蔡英文徵召他選新北市的理由，包括有小英之友會做後盾、接棒游錫堃的基礎、雲林鄉親眾多；林佳龍也提到，近日林口交流道案他與新北市長侯友宜之間的交鋒，但這就是民主，指侯友宜在新北市待了12年，「一個人不可能跑了12年要繼續再跑」，他已準備好接棒，最後，林佳龍也透露將會入籍板橋區。

林佳龍表示，蔡英文總統徵召他選新北市，之前只說了1個，其實總統有3個理由，第一，新北市是她的政治起家厝，成立最重要的小英之友會，是最強的基礎。第二，他以前的老闆是游錫堃，2014年選舉只差朱立倫2萬票，林佳龍可以接棒。第三，新北市的雲林鄉親人很多又團結，這點讓同是雲林人的他無法拒絕。

林佳龍說，現在討論林口交流道議題，很多媒體用顯微鏡、放大鏡看他和侯友宜，以前可以一起去爬淡蘭古道，現在他們兩個是不敢牽手，但這就是民主，從陽明山、觀音山看，都是大台北。

林佳龍強調，前面的人的努力、做得好的要肯定。但他隨即話鋒一轉說，說實在做久了，功夫可以展現的都表現完了，後面留一點給後面的接棒，一棒接一棒，城市進步就是一場接力賽，每一個人都有貢獻，一個人不可能跑了12年要繼續再跑，也是會累，他已經準備好了，一定讓新北超越台北，為新北市、未來新台灣共同打拚，期待新北市要大翻新，也是大翻身。

林佳龍透露，他過去過去10多年戶口都在中和景平路，媽媽住在這，之後在萬華買房子，來板橋江子翠做事，所以板橋將是他入籍的地方。

民進黨市議員參選人山田摩衣、黃淑君、石一佑、戴瑋姍、李宇翔等，今晚也把握機會與母雞林佳龍同框，向雲林鄉親爭取支持。