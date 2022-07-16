水林鄉各界16日在水燦林國小舉行全民健康運動健走活動，雲林縣長張麗善、縣議員黃文祥、文化觀光處長陳璧君一齊鳴槍。（周麗蘭攝）

民眾健走兼閱讀水林10寨歷史面貌。（周麗蘭攝）

十寨中的主寨。（張力元提供）

十寨中的後寨。（張力元提供）

顏思齊於1621年登陸台灣，在現今的水林及北港建「10寨」，水林有開台第一庄之稱，雲林縣府去年紀念顏思齊登台400年，設立10寨解說牌回顧歷史。水林鄉各界16日舉辦健走活動，特別選5個寨點規畫2條路線，祖孫組5.1公里、挑戰組8.1公里，讓民眾為健康而走，也認識家鄉歷史。

雲林縣府文化觀光處去年舉辦「開台400年－1621大航海時代顏思齊」系列活動，彰顯400年前發生在雲林的故事。

文觀處長陳璧君表示，1621年間顏思齊率領千名弟兄從日本平戶港遷徙來台，於水林、北港設立漢人聚落，建築主寨、左寨、右寨、前寨、後寨、哨船寨、海防寨、撫番寨、糧草寨、北寨等十寨；顏思齊為了提升10寨抵禦外敵的防禦力，將各寨築建成特殊攻防設計、易守難攻囊底巷的馬蹄型部落。

水林鄉各界16日在水燦林國小舉行全民健康運動健走活動，雲林縣長張麗善、縣議員黃文祥、文化觀光處長陳璧君一齊鳴槍。

健走活動路線即是十寨中的五寨，分別是主寨、後寨、左寨、右寨、糧草寨，分成祖孫組5.1公里、挑戰組8.1公里，讓民眾感受水林的悠久歷史。

陳璧君表示，各寨點都有條碼，手機掃描就能了解該寨點歷史，例如「主寨」是顏思齊居住所在地，是日後來台屯墾顏氏漢人的主要聚集部落，因此以姓氏取名為「顏厝寮」。

縣長張麗善說，透過深度體驗健走強健體魄，不僅能提升免疫力，還能沿途走讀水林10寨歷史面貌，一舉多得。

水林鄉水南社區發展協會提供水、飲料消暑解渴，並整合水林商家推出美食地圖商品抵用10元券，作為「完走禮」、「寨點打卡禮」，促進地方產業復甦。「行動圖書館-徐海封號」也開到活動現場，讓提早抵達終點的民眾透過閱讀得到休息。