雲林縣「雲西海洋音樂會」開跑，活化四湖鄉三條崙海水浴場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲西海洋音樂會」23日下午4點許在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場開跑，將連續3個周末邀請歌手獻唱，並有沙灘排球比賽、夏日市集等活動，雲林縣長張麗善表示三條崙海水浴場沈寂多年，將藉由音樂會活化，配合目前全力推動的風箏衝浪、露營區，打造雲林最具特色的旅遊景點。

「雲西海洋音樂會」開幕典禮由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君、四湖鄉長蘇國瓏等人共同主持，先由歌手演唱、辣妹與猛男走秀帶動現場氣氛，隨後展開沙灘排球比賽，立式划槳體驗、微醺餐桌美食等活動，主辦單位並透過網路號召近百名網友淨灘，在歡樂之餘不忘守護生態環境。

張麗善表示，暑假是戲水旺季，縣府特別規畫此次音樂會，讓民眾在炎炎夏日伴隨著音樂清涼一下。23日是節氣裡的「大暑」，最近氣溫飆高，吸引許多民眾前來戲水，特別提醒大家在享受歡樂時光之餘，一定要注意安全。

張麗善說，三條崙海水浴場已有1甲子以上歷史，早年是中南部最受歡迎的戲水聖地，但因大環境改變加上設施老舊，沈寂10餘年之久，這幾年縣府加以活化，在海水浴場推廣風箏衝浪，並規畫親子戲水區、露營烤肉區、防風林休閒步道，人潮逐漸回流，可望重現以往人山人海的盛況。

陳璧君指出，縣府為振興後疫情時期國旅產業，推出「慢遊雲林500五告讚」雲林振興觀光5大面向，包括百萬名車抽特斯拉、百萬消費住宿券、百萬自駕遊補助、百萬團體旅遊獎助、百萬安心旅遊補助，邀請全台民眾來雲林遊玩，感受雲林海岸之美，品嘗最美味的在地美食。