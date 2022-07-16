北宜公路今早發生大型重機與自行車追撞意外，所幸撞擊力道較為輕微，自行車騎士僅身上多處擦挫傷，送醫處理後並無大礙。
這起意外於今早7時許發生在北宜公路25.8公里新店往坪林方向，雙方皆到此兜風遊憩，騎乘大型重機的32歲李姓男子當下未注意車前狀況，直接從後方撞上自行車。
所幸當下大型重機有即時煞車，撞擊力道較為輕微，自行車上46歲王姓男子送往耕莘醫院治療，意識清醒，並無大礙。
新店分局坪林所員警獲報後到場處理，經測兩造均無酒駕情事，詳細事故發生原因及肇責歸屬仍待後續釐清。
北宜公路今早發生大型重機與自行車追撞意外，所幸撞擊力道較為輕微，自行車騎士僅身上多處擦挫傷，送醫處理後並無大礙。
這起意外於今早7時許發生在北宜公路25.8公里新店往坪林方向，雙方皆到此兜風遊憩，騎乘大型重機的32歲李姓男子當下未注意車前狀況，直接從後方撞上自行車。
所幸當下大型重機有即時煞車，撞擊力道較為輕微，自行車上46歲王姓男子送往耕莘醫院治療，意識清醒，並無大礙。
新店分局坪林所員警獲報後到場處理，經測兩造均無酒駕情事，詳細事故發生原因及肇責歸屬仍待後續釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。