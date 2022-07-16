32歲李男騎乘大型重機，未注意車前狀況直接撞上自行車騎士。（警方提供）

北宜公路今早發生大型重機與自行車追撞意外，所幸撞擊力道較為輕微，自行車騎士僅身上多處擦挫傷，送醫處理後並無大礙。

這起意外於今早7時許發生在北宜公路25.8公里新店往坪林方向，雙方皆到此兜風遊憩，騎乘大型重機的32歲李姓男子當下未注意車前狀況，直接從後方撞上自行車。

所幸當下大型重機有即時煞車，撞擊力道較為輕微，自行車上46歲王姓男子送往耕莘醫院治療，意識清醒，並無大礙。

新店分局坪林所員警獲報後到場處理，經測兩造均無酒駕情事，詳細事故發生原因及肇責歸屬仍待後續釐清。