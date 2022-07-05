車禍現場也造成台65線快速道路回堵嚴重，警方獲報後趕抵現場處理事故，約1小時內恢復交通順暢。(林口警分局提供)

今(5)日泰山區台65線高架橋上發生一起曳引車與自小客車碰撞的車禍，造成自小客車車頭嚴重毀損、曳引車左前車頭毀損，所幸自小客駕駛僅胸口略感不適，車禍現場也造成台65線快速道路回堵嚴重，警方獲報後趕抵現場處理事故，約1小時內恢復交通順暢。

事發在今早9時許，年約72歲張姓男子駕駛的自小客車，在經台65線高架橋上往土城方向行駛時，疑似因變換車道不慎與37歲周姓男子所駕駛曳引車發生擦撞，造成自小客車頭受損、曳引車左車頭受損。

警方獲報後，因該車禍導致台65線快速道路已回堵嚴重，因此派遣警員先行騎乘警用重機趕到到場處置並搶救傷者脫困，其中自張男胸口因撞擊導致不適，送至新北市立聯合醫院板橋院區救治，目前無大礙，而周男則沒有受傷。

由於車禍現場橫跨二車道，造成往土城方向車流回堵，僅能開放一線道供行駛，警方除立即派遣員警前往處理、排出與疏導外，也於周邊路口警戒與疏導交通，後經高公局拖救車拖離相關車輛與現場處置後，於1小時內恢復交通順暢。

經酒測後，曳引車與自小客車駕駛均無酒駕，而車禍地詳細發生原因，仍有待警方釐清；林口警方呼籲，用路人行車應恪遵交通規則，隨時注意車前狀況，於變換車道時，應留意周邊車輛相對位置且勿疲勞駕駛，以確保自身及用路人的安全。