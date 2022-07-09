台中39歲趙姓男子昨（8日）上午11時22分，在台灣大道與館前路口與前車發生擦撞，交警到場處理後，他將車移至轉角，未料12小時後卻被人發現癱坐駕駛座，經民眾報警，救護人員到場他已明顯死亡，並呈現屍僵狀況，氣絕多時。

台中市第二分局8日21時46分接獲台中市消防局119轉報，台灣大道二段與館前路口轉角處往西屯方向（老佛爺建案旁）有部自小客車車內駕駛人疑需要急救，經所轄文正所員警與119救護人員到達現場後，救護人員立即檢視車內男子後表示，男子已出現屍僵係屬明顯死亡，不再急救。

警方初步了解，該車駕駛39歲趙男8日上午11時22分開車經台灣大道、館前路口因追撞前面行駛自小客，當時曾請交通警察到場處理，當時對其酒測，沒有酒精反應，兩車駕駛完成筆錄後，趙男即將車移至該處，直至晚間被路過民眾發現他停至紅線多時，且人癱坐車內，右後窗打開，拍車窗也沒反應，因而打119請求救護。

經員警和119救護人員到達現場後，救護人員檢視車內男子後表示，男子已出現屍僵係屬明顯死亡，不再急救。警方已擴大調閱週邊監視器及車行軌跡，並報請檢察官相驗，以釐清案情。