美國佛州上周發生一起離奇車禍，一輛特斯拉撞上一輛貨櫃車，整輛特斯拉的前半部幾乎被貨櫃車「吃掉」，車上2人當場喪命，當局正在調查事故是否與自動駕駛有關。

US vehicle safety watchdog investigating Tesla crash that killed 2 in Florida https://t.co/XwtCTY1pR0 pic.twitter.com/dEBWBvpTvq — New York Post (@nypost) July 10, 2022

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，6日下午2時左右，一輛行駛在75號州際公路（Interstate 75，I-75）上的2015年款特斯拉轎車，不知出於什麼原因轉進休息站，結果竟直接衝撞上停在休息區的沃爾瑪（Walmart）Freightliner聯結車，現場畫面顯示，紅色特斯拉小轎車包括駕駛座在內的前半部整個卡在聯結車下方，有如被「吃掉」，車頭嚴重毀損，車頂被掀起，畫面驚人。

The US National Highway Traffic Safety Administration is investigating a fatal crash in Florida involving a Tesla Inc. car that collided with a parked vehicle https://t.co/DzM0tNR9ya — Bloomberg (@business) July 9, 2022

佛州公路警察（Florida Highway Patrol）表示，包括駕駛在內的車上2人當場喪命，死者分別為來自加州的67歲男性及66歲女性，警方表示將深入調查這起意外是否與自動駕駛有關。

美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA）8日證實，已派遣特殊事故調查人員調查這起意外，值得注意的是，這已經是國家公路交通安全管理局一周內調查的第2起特斯拉死亡事故。

自2016年以來，國家公路交通安全管理局已經調查37件自動駕駛車禍，當中30件為特斯拉轎車，11件為死亡車禍，造成15人喪命。