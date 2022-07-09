陳姓男子所載運的回收冰箱，未依規定放置綑綁於車上，竟以繩索拖行於車後。(翻攝自臉書「沙鹿之美」)

台中市沙鹿區84歲的陳姓男子，駕駛自小貨車昨天沿沙鹿區光華路外側車道，由台灣大道往成功東街方向行駛，因所載運的回收冰箱未依規定放置綑綁於車上，竟以繩索拖行於車後，在光華路冰箱碰撞路邊停放的自小客車，警方依違反道路交通處罰條例，予以開單告發。

警分指出，84歲的陳姓男子，昨天中午2時22分，駕駛自小貨車沿沙鹿區光華路外側車道，由台灣大道往成功東街方向行駛，因所載運的回收冰箱未依規定放置綑綁於車上，竟以繩索拖行於車後，在光華路冰箱碰撞路邊停放的自小客車。 民眾將這誇張行徑還po在「沙鹿之美」臉書上。

警方獲報後，發現陳男的小貨車無車損，但停在路旁劉女自小客車右側車身碰損，雙方呼氣酒測值均為0mg／L；劉女自小客車碰損索賠部分，由雙方進行處理。

警方強調，全案依道路交通處罰條例第30條1項7款規定，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險。處汽車駕駛人3000元以上至9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。