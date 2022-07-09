炎炎夏日，冰箱裡塞的東西越來越多，但營養師提醒冰箱不整理會讓食物充滿細菌且出現食安危機。並指出食物重複解凍、冰箱塞爆、生熟食混放、食物不用保鮮盒或保鮮膜封好等5種NG行為，都會使冰箱細菌越長越多，其中生熟食混放會讓生食的血水、髒污汙染熟食，增加食物中毒機會。

營養師彭逸珊在臉書指出，許多人常常食物冰冰箱就忘記、冷藏生鮮食材時沒有前置處理，導致冰箱充滿細菌，因此教大家如何將夏日冰箱大掃除，預防食物中毒。首先要避免食材重複解凍而壞掉，要先分裝好再放冷凍；第二是冰箱最多放7到8分滿就好，讓冷空氣有空間流動、食材確實冷卻，以免溫度不夠使食物變質。

彭逸珊表示，冰箱食物的放置也是關鍵，生食置於下層，熟食放上層，這動作能避免生食的血水、髒污汙染熟食，導致細菌滋生、食物中毒；分區存放蔬果、肉類、調味料、熟食，不僅方便拿取食材，還能減少開門的時間，省電又能讓冰箱隨時保持低溫狀態。

此外，彭逸珊表示，標示有效日期或購買日期，以利先處理快到期的食材，也是清理冰箱的秘訣。

對於很多人認為剩菜要放涼才能進冰箱，營養師宋明樺曾表示這是錯的，放室溫越久，細菌複製數量越多，建議盤子溫溫的就可以先放入冰箱，不僅能讓溫度急速下降，還能減少細菌滋生，不用放到要睡覺前才冰。