《本草綱目》記載，擁有「黑寶石」之稱的桑椹，是古代皇帝養心益智的御用珍果，營養價值極高。營養師方慈聲也特別在臉書粉專分享食用桑椹的3大好處，並提醒，顏色越鮮豔的蔬果，其中的植化素多半相當豐富。

方慈聲指出，桑椹主要含有維生素B群、維生素C及礦物質鐵、鈣以及膳食纖維，能調節生理機能、幫助精神充飽電、養顏好氣色。食用方面，因為桑椹不具毒性，所以只要清洗後保持乾燥保存，就可以放心的適量食用。

最後，方慈聲也特別分享桑椹的3大營養價值：

▍維生素Ｃ

每100公克的黑桑椹含有48.4毫克的維生素C，比許多人印象中富含維生素C的草莓（47毫克／100公克）、橘子（33毫克／100公克）含量都更豐富。再者，維生素C可以促進鐵質的吸收、膠原蛋白形成、具抗氧化作用，有助於澎潤透亮好氣色。

▍礦物質鈣

每100公克的黑桑椹含有113毫克的鈣，且鈣質攝取充足有助於維持骨骼與牙齒的正常發育、健康以及神經的感應性。因此對於純素、不敢喝牛奶、有乳糖不耐症者，是補鈣的好選擇。

▍花青素

花青素是一種天然的色素，也是桑椹紫到黑亮的原因，且對於氧化傷害有正向好處，能保持循環順暢，具美妍保養功效。