你關節卡卡了嗎？長新冠不僅有失眠、腦霧、頭痛等影響，就連關節也在跟你大聲抗議！到底怎麼吃才能幫助舒緩關節頭痛，好食課 Sandy林俞君營養師告訴您，該吃與避吃哪些食材，幫忙緩解關節炎。
●飲食建議：要吃
◎橄欖油
橄欖油可減少促發炎物質，並增加潤滑素（Lubricin）的合成以保護關節。
◎補足維生素K
維生素K除了參與凝血功能以外，也維護著骨骼關節的健康，缺乏維生素K會造成軟骨鈣化，導致關節炎發生。
→富含食材：綠葉蔬菜（花椰菜、甘藍）、奇異果、酪梨。
◎n-3不飽和脂肪酸
具抗發炎作用，幫助減緩關節發炎情形。
◎補充維生素E
研究發現補充維生素E可降低體內發炎情形，舒緩關節疼痛，飲食上可吃堅果（杏仁含量最多）及大豆。
◎ 益菌生
益菌生為幫助腸道益生菌生長的重要營養，補充益菌生可降低血清中內毒素，並減少關節受損。
●NG飲食：少碰
Ｘ精製糖
吃下過多糖容易於身體生成醣化終產物，加重發炎情形。
Ｘ飽和脂肪酸
研究發現飽和脂肪酸的攝取與肥胖就跟關節炎的發生有關，容易促進關節發炎。
Ｘ酒精
酒精增加體內發炎情形，促進關節炎發作。
※中時新聞網提醒您：飲酒過量有害健康；飲酒不開車，禁止酒駕※
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