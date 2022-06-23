你關節卡卡了嗎？長新冠不僅有失眠、腦霧、頭痛等影響，就連關節也在跟你大聲抗議！到底怎麼吃才能幫助舒緩關節頭痛，好食課 Sandy林俞君營養師告訴您，該吃與避吃哪些食材，幫忙緩解關節炎。

●飲食建議：要吃

◎橄欖油

橄欖油可減少促發炎物質，並增加潤滑素（Lubricin）的合成以保護關節。

◎補足維生素K

維生素K除了參與凝血功能以外，也維護著骨骼關節的健康，缺乏維生素K會造成軟骨鈣化，導致關節炎發生。

→富含食材：綠葉蔬菜（花椰菜、甘藍）、奇異果、酪梨。

◎n-3不飽和脂肪酸

具抗發炎作用，幫助減緩關節發炎情形。

◎補充維生素E

研究發現補充維生素E可降低體內發炎情形，舒緩關節疼痛，飲食上可吃堅果（杏仁含量最多）及大豆。

◎ 益菌生

益菌生為幫助腸道益生菌生長的重要營養，補充益菌生可降低血清中內毒素，並減少關節受損。

(圖/好食課提供)

●NG飲食：少碰

Ｘ精製糖

吃下過多糖容易於身體生成醣化終產物，加重發炎情形。

Ｘ飽和脂肪酸

研究發現飽和脂肪酸的攝取與肥胖就跟關節炎的發生有關，容易促進關節發炎。

Ｘ酒精

酒精增加體內發炎情形，促進關節炎發作。

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有害健康；飲酒不開車，禁止酒駕※