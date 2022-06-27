有鑑於國內12歲以下染疫兒童已達49萬人，立法院法制局日前建議指揮中心，應及早投入資源進行研究，以防止兒童長新冠成為新一波的危機。指揮中心對此指出，立院所引用的資料大多非Omicron病毒株，目前成人、兒童長新冠比例，均已較Alpha、Delta株來的低。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，立院法制局所提出的報告，是根據去年的Alpha、Delta株進行評估，現在已進入Omicron的時代，根據英國最新研究指出，染疫者的長新冠比例，無論是成人或兒童都有大幅降低。

羅一鈞說，最新統計顯示，兒童長新冠比例約僅佔5％，成人更是下降到18％，其中兒童長新冠風險一直都低於成人。

羅一鈞也公布目前新冠染疫康復者門診整合醫療計畫，截至目前全國67家醫院共收案1447人，其中0到5歲有2位，6到10歲7位，11到15歲5位，16到20歲24位，兒少總共收案38人，

由於目前收案人數不算多，羅一鈞也建議，如孩童出現相關長新冠症狀，歡迎到染疫康復門診請求協助，一般而言常見的兒童長新冠症狀，應該是神經系統、肺臟、心臟等相關後遺症，染疫康復門診則有胸腔科、心臟科、復健科、神經科等科別整合來提供照護。