新北市長侯友宜9日出席「挺在疫浪的前線：台北慈濟醫院守護生命守護愛」新書發表會並致詞。（姚志平攝）

新北市長侯友宜9日出席「挺在疫浪的前線：台北慈濟醫院守護生命守護愛」新書發表會並致詞。（姚志平攝）

衛福部長陳時中將被徵召參選台北市長，衛福部也將在12日推出新書《戰疫堡壘》，不過新北市長侯友宜今先到台北市參加台北慈濟醫院新書《挺在疫浪的前線》記者會，他表示，謝謝第一線的醫護用愛用生命、來守護新北市民，不管任何一個人，上從長官，尤其在第一線最辛苦的夥伴他最感恩。

侯友宜說，新北市全國醫療量能倒數第二，但是每一次疫情都在疫浪的最前線，新北市醫護及第一線的工作團隊夥伴最辛苦，今天看到這本書，把當時疫情狀況非常詳實記錄，謝謝慈濟醫院，謝謝第一線的醫護用愛用生命、來守護新北市的市民，他永遠感恩。

被問到陳時中也將出書，侯友宜說，在疫情過程中，他對所有參與疫情的人都永遠謝謝，每一個人只要盡心盡力就可以攜手度過，也許過程中我們都有一些可以反省、可以做得更到位的地方，但是要永遠感恩別人、謝謝別人。

侯友宜說，所以不管任何一個人，上從長官，尤其在第一線最辛苦的夥伴，他最感恩，因為第一線才是執行當中最辛苦、也最危險、也碰到最多挫折的，他還是說一句話「有你們真好」。