針對林口交流道案及恩恩案，新北市長侯友宜與新北市長參選人林佳龍及雙方團隊隔空互嗆，林佳龍競選辦公室發言人何博文今批侯爭功諉過，更要侯承諾新北市民，如當選絕對會「做好、做滿」，不會落跑去選總統。對此，國民黨籍新北市議員葉元之表示，從來沒有看過這麼搞笑的團隊，才剛宣布參選，就認為自己不會選上，既然那麼沒有信心，乾脆要不要棄選算了，不用浪費社會資源。

葉元之指出，這也突顯民進黨的眼中只有總統大選，沒有新北市民，他們拖到那麼晚提名林佳龍，根本不打算跑完新北市1032個里，擺明是選假的，只在乎侯會不會選2024。

何博文今在記者會表示，恩恩案讓侯友宜想直攻2024總統大位的美夢破碎，他要問的是，如侯全心在市政上，能否對新北市民承諾如當選會「做好、做滿」，不會又起心動念跑去選總統，再推給黨中央稱：「完全尊重黨中央的安排」，質疑侯迄今連任都說不出口，是否心不甘情不願被推上連任之路，提醒侯，「新北市長職位不該是墊腳石，並非是你登總統大位的跳板」。