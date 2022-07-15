新北市議員洪佳君早已掛出與侯友宜合體看板。（新北市議會國民黨團提供）

新北市議員林金結早已掛出與侯友宜合體看板。（新北市議會國民黨團提供）

前交通部帳林佳龍宣布代表綠營參選新北市長，民進黨議員參選人紛紛掛上合體看板。新北市議會國民黨團今指出，許多議員候選人比民進黨很早就掛出與新北市長侯友宜合照的看板，意味著不論是新人或是尋求連任的議員，都認同侯的市政成績，國民黨不分派系，團結一致展現出更高的戰鬥力。

新北市議會國民黨團書記長廖先翔指出，民進黨的小雞遲遲等不到母雞，基層都相當焦慮，即使現在推出林佳龍硬選新北市，但是從正國會「新北隊上陣」的看板來看，彷彿只有正國會才是新北隊，只有跟林佳龍派系可以代表新北，其他小雞卻得不到關注。

廖先翔表示，民進黨在新北市的規畫完全是一盤散沙，各自為了自己的政治利益，而非真正關心新北，完全坐實民進黨派系至上，有派系，一切沒關係。

副書記長江怡臻指出，相較於民進黨，國民黨則是喊出「我們有友誼！一起厚友宜！」不僅國民黨議會黨團廖先翔、劉美芳、王威元、蔡健棠、江怡臻共推合體照片，就連首次參選的呂家愷、戴湘儀、吳訓孝，也由學長陳偉杰議員、學姊江怡臻議員領軍，一起挺侯友宜。

財務長王威元表示，侯友宜上任後打拼市政，不談政治，因此獲得高支持度，不僅自己願與侯友宜掛合照，其他議員候選人，例如洪佳君、林金結，也早已掛出合體看板，無論侯友宜是否表態，都是最強母雞。