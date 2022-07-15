民進黨提名前交通部長林佳龍挑戰新北、前衛福部長陳時中選台北、前新竹市長林智堅戰桃園，資深媒體人李艷秋表示，民進黨的北北桃為什麼是「蹺課龍+落跑中+抄跑堅」？總統蔡英文恐怕真的以為，只要「三腳督」，綠營就會贏，只要國家機器大護航，就算提名這幾個人根本是羞辱選民，選民依然會買單，最好是啦！

李艷秋15日在臉書粉專貼文表示，總統蔡英文選定林佳龍戰新北、陳時中戰台北、林智堅戰桃園，她是誠心誠意為北北桃選民獻上最佳人選？還是認為北台灣選民最容易操弄，只要打出「小英男孩」都照單全收？

李艷秋接著表示，林佳龍被台中市民淘汰而沒有連任，又因為太魯閣號事故黯然辭去交通部長職位，當個無任所大使的閒差。早早就劍指台北，發出「Taipei Plus 12堂課」，結果還沒開課，就銜小英之命去戰新北的侯友宜，獲得「蹺課龍」的稱號。他對新北真的很不熟，為今之計必須趕快為新北開課，只剩4個月，別再蹺課了。

李艷秋指出，陳時中在疫情嚴峻之時落跑，還擺出一副防疫有功的姿態，不少人批評他疫情帶走了8000多人，已經是921的四倍。他說為了扛責參選，這麼多死去的同胞，他扛了什麼責？超前部署一一被拆穿，只有為自己參選，早早就超前部署了。這些指責很…中肯，但是天龍國民也該放下「難搞」的標籤，讓自己合群些，大不了市長從急診室換到牙科，沒那麼嚴重嘛。

李艷秋接著指出，「抄跑堅」就更有意思了，根據竹科管理局提供的工作表，林智堅是無薪助理，負責行政事項，沒有撰稿之實，跟他自稱「自己的東西自己引用，何來抄襲」，根本天差地別。抄跑堅現在已經成為茶餘飯後的笑話，小英還力挺他，定調是潑髒水，最好是啦。

李艷秋認為，民進黨的北北桃為什麼是蹺課龍+落跑中+抄跑堅？小英恐怕真的以為，只要「三腳督」，綠營就會贏，只要國家機器大護航，網軍大出動，絕對勝券在握，就算提名這幾個人根本是羞辱選民，選民依然會買單。最好是啦！