民進黨台北市長參選人陳時中昨日到萬華突遇民眾上前陳情，隨後該位民眾遭人架走。國民黨台北市長參選人蔣萬安21日批評，陳時中和他的競選團隊，講以民為先，卻把民眾拖到旁邊，「說責任來我就扛，但責任還沒來，民眾就被扛走了。」

蔣萬安表示，身為政治人物，在地方上碰到不同意見民眾，是很平常的，他也舉例幾天前遇到一位女士，當面跟他要DNA，雖這是他第一次碰到這樣的要求，但也回應會加倍努力，積極爭取市民認同。

蔣萬安指出，昨日陳時中和他的競選團隊，面對這樣情況，展現出不一樣的態度，講以民為先，卻把民眾拖到旁邊，「說責任來我就扛，但責任還沒來，民眾就被扛走了」，市民看到兩個不同個性候選人，面對陳情民眾的方式，相信自己會更獲肯定。

媒體問有人在說嗆聲陳時中的是蔣萬安粉絲，蔣萬安則稱，我不知道他是否是我的支持者，但重點是，面對不同意見民眾的態度，就是聆聽、了解、理性對話，試著解決民眾問題。

因為昨日有陳情者跟陳時中陳情被架開，陳也申請維安，蔣是否會跟進，蔣萬安表示，享受自然跟民眾互動，但隨著選戰升溫，團隊也會評估，視情況調整。