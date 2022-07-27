斥資12億元改建的新竹棒球場，才剛啟用打2場比賽就出了不少問題，還造成數位選手傷退，引起球迷怒火，民進黨桃園市長參選人林智堅為此道歉，說「責任由我一肩扛起」。高雄市已故前議長許崑源的女兒、國民黨高雄議員參選人許采蓁指出，最近要扛責的好像都只有用嘴巴說說而已，狂酸「把字改成『叿』吧！」

許采蓁昨（26）日在臉表示，最近很常聽到有人要扛責，但根據教育部的字義解釋，「扛」這個字是用肩抬負物品，「要負責一個重擔，要出力的」，不過近日說要扛責的，除了嘴巴說說外，好像都沒有什麼實際作為，包括3+11、12億元的球場等，除了陳情的民眾以外就沒有扛其他東西，「倒是要參選的資格有真的去扛啦！」

許采蓁酸說，若「扛」這個字沒有要更改部首的話，建議以後不要再說要扛了，「只用嘴說就算扛的話，把字改成叿吧！」

國民黨立委鄭麗文日前也在臉書發文，酸民進黨台北市長參選人陳時中曾為3+11政策說出我負責，民進黨新北市長參選人林佳龍也曾為普悠瑪事件喊出我負責，再加上林智堅，共3名市長參選人說過這句話，「一樣的話術，真的很DPP！」