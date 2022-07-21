年底北市長選舉三腳督激戰，國、民兩黨參選人蔣萬安、陳時中皆已拍攝形象照，與同黨議員參選人在台北市街頭大張旗鼓，無黨籍參選的北市副市長黃珊珊則尚未動身，不過台北市大安區街頭今日卻出現超大帆布看板「住黃珊珊更上一層樓」，引起注目。

據悉，該廣告是由台北市大安區信維大樓的住戶共同集資掛設，因信維大樓50年屋齡卻都更卡關，黃珊珊曾前往視察消防及公共安全，並承諾盡力協助推動都更，居民掛設布條感謝黃珊珊的協助，同時也希望布條能吸引民眾注意力，讓各參選人都能關注信維整宅的危老問題。