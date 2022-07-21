選戰起跑首站赴萬華 陳時中再為「破口說」道歉

台北市萬華區曾被視為疫情重災區，一度還被指揮中心稱為「破口」讓在地人氣炸，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中昨(20日)首場「陸戰」，特別親赴萬華龍山寺參拜祈福，並表示「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。惟此言仍引爆大批網友砲轟「選票至上」、「笑死，現在要選了才知道要道歉」、「真心誠意道歉就公佈3+11會議記錄」。

陳時中昨表示，萬華是有文化底蘊的地方，要做「以民為先」的市政領導者，對文化當然要予以重視，因此從這裡出發，以前在立法院有些言詞恐怕用詞不是很精確，「如果任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯的道歉」。他更強調，Covid19病毒是人與病毒的戰爭，不是人與人。

對於陳時中的說法，引發網友湧入《中時新聞網》相關報導底下討論，已有超過3000則留言，不少人都批「為了未來的利益，現在低頭算什麼，哈哈」、「道歉又不痛不癢」、「果然選舉到，就又再演謙卑了」、「要選才道歉 ? 這種政客滾」、「雙標的雙面人」、「你也只是嘴巴講真誠道歉而已，心裡還是想騙選票」、「選前謙卑，選後傲慢，看多了，不要再騙了」。