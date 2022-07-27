前衛福部長陳時中日前到龍山寺，拿著「以民為先」字畫就過往衛福部「萬華破口說」致歉，卻看著向其抗議民眾被拖走。前台北市長郝龍斌今批，此事「凸顯主角心態」、「缺什麼叫什麼」，陳防疫不曾以民為先，為選舉考量才到萬華，並非發自誠心，是「鱷魚的眼淚」。

郝龍斌表示，陳時中錯誤決策造成國門防疫破口，卻以「萬華破口說」重創萬華，傷害萬華人自尊心，造成當地百業蕭條，甚至還在萬華民眾健保卡註記，形同二等公民，萬華對陳仇恨值高，使全台、全台北、全萬華人陪陳時中坐牢。

陳時中去年7月19日宣布緊急授權高端疫苗EUA，甚至為了高端疫苗阻擋BNT，條件是高端須在一年內提出國內外執行疫苗保護效益報告，但高端至今仍無法提出。郝龍斌說，高端防疫效果不得而知，但陳讓高端非法通過確為事實。

郝龍斌也質疑，衛福部用公務預算購買500萬劑高端疫苗卻用不到一半，但已施打高端的民眾出國大部分須重打疫苗，批評陳時中身為政務官，卻為個人選舉、圖利財團，不顧民眾死活。