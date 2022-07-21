民進黨台北市長參選人陳時中昨到萬華龍山寺，有男子上前陳情卻遭警方架離，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評「說責任來我就扛，但責任還沒來，民眾就被扛走了。」民進黨立委何志偉今（21日）表示，抗議者搞錯對象，他是「0206期權受害自救會」成員，已親自跟他溝通，後續會向相關機關反映。

何志偉表示，「抗議者搞錯對象，要陳情請找我！」今天當面跟陳情者溝通，他對陳時中提出的疑問是「台灣金融業是詐騙集團，做假賬，你當市長會保護市民財產嗎？」

何志偉說，覺得他似乎需要幫助，於是當面了解他的需求．原來他是「0206期權受害自救會」成員，也就是2018年「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人。

何志偉說，4年過去了，法院三審判決敗訴，但對事件當事人而言每一天都萬分艱苦，陳時中是台北市長參選人，這個應該是金融監督管理委員會的責任，在跟他說明溝通後他也說會再跟有關機關陳情；陳情是民眾的權利，民代的工作就是釐清民眾陳情內容跟完成民眾託付。