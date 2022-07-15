《盧秀芳辣晚報》

台北市長選戰，將由國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中及台北市副市長長黃珊珊三人對決，根據《ETtoday新聞雲》公布的最新民調，蔣萬安以35.2%、陳時中為29.9%、黃珊珊25.9%，其中，蔣萬安與陳時中的支持度差距僅5.3%。資深媒體人董智森預測，黃珊珊可能會被棄保，因為她最弱。

董智森14日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，民進黨在台北市的基本盤大概35%，陳時中可以拿到40幾趴選票，包括醫界及過去中央疫情指揮中心特別照顧的人，這些也是票源。還有前交通部長林佳龍之所以想選台北市長，就是因為有黃珊珊可以拉蔣萬安的票，每個人的想法都一樣，黃珊珊最後一定會被棄保，但是要看棄保多少。

董智森舉例表示，前台灣省長宋楚瑜聲量這麼高，為什麼台北市長選戰只拿5萬票？新黨那時氣勢多強，前立委王建煊為何只拿4萬多票？就是因為被棄保。

董智森指出，陳時中應認為至少民進黨的基本盤加上最近結交的這些關係，在台北市大概拿45%選票，就可當選了，比如黃珊珊拉蔣萬安10%的選票。因此，陳時中不會變成姚文智第二，因為姚文智在台北市沒什麼知名度，卻硬要選，因此只拿17%的選票，他是被棄保的，他的票被台北市長柯文哲拿去了。

董智森預測，黃珊珊可能會被棄保，因為她最弱，而且她要拉蔣萬安的票角色太明顯，所以就容易被棄保。過去都是藍營出現兩組人，有人就被棄保，只有4年前是綠營的出現棄保，柯文哲雖然跟民進黨決裂，還是代表綠營，但棄保不乾淨，所以姚文智還拿到17%的選票。