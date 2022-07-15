民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學、台大國發所碩士論文抄襲事件，持續延燒，台大曾公開表示將在2個月內組成審定委員會，並完成審定比對。民進黨前立委林濁水不禁反問身兼民進黨主席的總統蔡英文，若台大審核的結果未對林智堅不利，「風暴會更小嗎？」

林濁水14日在臉書貼文表示，普遍的說法是，如果台大審查出不利於林智堅的結論，民進黨就慘遇風暴了；但是如果審不出不利林智堅的結論，「風暴會更小嗎？主席計算過了嗎？」

網友紛紛表示，「看了兩份論文還能說沒抄襲，我想是台灣價值蒙蔽了內心的是非」、「我相信台大會做出小不利林的結論︰承認林有大量自行引用，有違學術倫理；但未涉及抄襲（因為作者是同源）」、「問得好！目前還有多少人會相信台大日後的詢查結果？」、「凶多吉少」。

也有網友認為，「雖多數人心知肚明，但不到碰壁貫徹意志不會轉」、「抄襲豈會分藍綠」、「我不在乎論文真假！可不可以勇敢面對？」