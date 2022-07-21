參選台北市長的前衛福部長陳時中遭質疑去年力阻民間採購BNT疫苗，獨厚高端。台北市長柯文哲昨重提此事，陳卻以「我們是被擋，不是我們擋」回應。國民黨晚間在臉書整理民進黨政府去年擋BNT紀要，批陳造謠要自罰300萬元。

國民黨整理「陳時中、蔡政府到底怎麼擋」大事記：

2021.05.23 鴻海想進口BNT疫苗，陳時中：沒人來申請

2021.05.23 民進黨立委王定宇：上海復星代理的BNT是香港人不打快過期的瑕疵品

2021.05.26 行政院中辦執行長蔡培慧：BNT是中國大陸代工復必泰疫苗

2021.05.26 民進黨立委范雲：BNT跟代理商買出問題誰負責？

2021.06.01 郭台銘透過永齡基金會遞件採購BNT，CDC諮詢委員李秉穎：這批疫苗過期

2021.06.02 陳時中：永齡沒有提供原廠授權書

2021.06.03 面對佛光山搶捐疫苗、郭台銘積極捐贈，陳時中：我敢保證，目前國際上買不到，但我也不否認，有人買得到。

2021.06.12 陳時中改口同意「有條件」專案進口BNT：附原廠出貨證明即可。

2021.07.11 台積電、永齡完成提交CDC捐贈契約，宣布BNT最快9月抵台。

國民黨表示，蔡政府起初政治利益凌駕於人民性命，力擋BNT疫苗進口，擋BNT進口罪魁禍首之一就是陳時中，等疫苗到了又邀功，如今陳還企圖以「我們是被擋，不是我們擋」說詞卸責，這樣毫無誠信的台北市長參選人能勝任市長職務？