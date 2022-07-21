陳時中終於向萬華人道歉 黃珊珊嘆「傷害已造成」：應交代破口是誰

民進黨台北市長參選人陳時中20日首場選舉行程，選在萬華龍山寺，並公開為過去衛福部曾指萬華是疫情破口「道歉」。台北市副市長黃珊珊昨聽聞，呼籲陳時中應該帶清楚防疫破口到底在諾富特飯店還是萬華，21日上午再發臉書，稱中央防疫慢半拍，才是陳前指揮官應該說清楚的。

去年6月疫情大爆發，衛福部次長石崇良在立法院答詢時暗指萬華是防疫破口，引爆萬華怒火，時任衛福部長、防疫指揮官陳時中僅以指揮中心發言若有不夠精確。

如今陳時中從指揮官身分轉身投入台北市長選戰，首場陸戰就到萬華龍山寺參拜，並表示「以前在立法院有些用詞不是很精確，有任何人因為這樣有傷害，我必須要誠摯地道歉。」站得直挺挺說道歉。

黃珊珊今再PO文表示，「我必須強調，我對陳時中前指揮官願意公開向萬華居民道歉一事，還是給予肯定，畢竟過了這麼久，他終於肯面對去年那些不尊重萬華居民的輕佻言論。」

黃珊珊寫道，問題絕對不只是陳前指揮官口中所定調的「用詞不精確」，因為從本土疫情爆發之初，在剝皮寮超前中央設立第一座快篩站開始，北市府幾乎自主應變；中央的慢半拍與停滯不前，連續兩年在疫苗與快篩政策上演相同的戲碼。並強調「這才是陳前指揮官面對萬華人、乃至於全台灣人，應該說清楚的。」

以往衛福部發言所稱的「破口」，這些負面標籤對萬華帶來的重創，至今還沒完全恢復元氣。表示自己身為副市長，扛起振興萬華的責任，我們鋪平馬路、拆除違建、燈光打亮，讓老城區不再是被人詬病的陰暗角落，再結合攤販精進計畫，讓市場與夜市的品質更加提升。

黃珊珊最後預告今日將公布最新的北市七大振興方案，結語則寫下「道歉不能解決問題，做事可以」，以貶陳時中言論順勢帶起市政利多。