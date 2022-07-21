年底九合一選戰將至，根據《中國時報》18日所公布最新台北市長選戰民調，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%；國民黨台北市議員徐巧芯日前則點出「蔣萬安唯一的敵人就是陳時中，只要把握這句話，我覺得蔣萬安還是會贏」。對此，資深媒體人韋安也直言「只有這招管用！」

徐巧芯在中天新聞政論節目《大新聞大爆掛》指出，蔣萬安現在同時打陳時中與黃珊珊，表示「這是不太可能的」，她指出若持續下去，蔣萬安支持度將會原地停留、無法開拓新的票源。徐也認為，去操作棄保是沒有用的，「而是要讓選民認同你，進而去做選票的流動」，直言：「要讓黃珊珊的支持者改支持蔣萬安，你（蔣萬安）去打黃那怎麼可能贏？製造兩邊的矛盾跟仇恨，對未來真的想做棄保時是不利的條件。」

因此徐巧芯建議，蔣萬安與其團隊接下來更應嚴格、監督檢驗陳時中，她直言：「蔣萬安唯一的敵人就是陳時中，只要能把握這句話，我覺得蔣萬安還是會贏。」

而針對徐巧芯的說法，韋安今（21日）發文直言「只有這招管用！」、「絕對正確」。他指，蔣萬安去打黃珊珊，「把中間支持白色的柯粉都得罪了，也不見得能穩固藍營的支持者」。而且兩面攻防，還同時會減弱自身的主軸和力道。因此韋安指出，蔣萬安只有和陳時中直球對決，泛藍支持者才會回來，中間討厭藍綠的選民，也才會對其有期待。