民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室指出，林口交流道擴建是林幫忙爭取19億餘元工程預算，協助找錢又找地，新北市長侯友宜當時也很感謝林，新北市交通局今發布新聞稿表示，林佳龍競選辦公室「刻意誤導」，強調目前各交流道工程因缺工、大宗物料成本上揚，已流標多次，重大建設期待中央持續推動，儘早完成，才是地方之福，「橋尚未建，船過水還在，人民還在等待，台灣加油！」

交通局表示，各地方政府包括新北市在內均必須依中央「高速公路增設及改善交流道申請審核作業要點」規定研擬改善對策，提出申請。地方政府需自行負擔可行性規畫、全額用地費，以及最多 12％的建設經費，此為中央統一規定方式。

但在林口交流道改善案中，交通部卻一反常態未知會新北市情形下，出錢出力規劃南出往桃園方向可行性研究。2020年9月9日不僅只提出南出往桃園的匝道改善方案，該方案更竟然放寬設計標準，沒有採用長久以來拒絕新北市提案的設計標準。

交通局表示，重大建設本應由中央與地方各司其職，林口交流道立體空間受限於五楊高架、機場捷運等結構限制，新北市秉持各改善案都需兼顧整體高速公路及兩市交通需求，如冒然決定單一方案都將造成遺珠之憾。

2020年9月9日交通部提南出方案前，不願接受新北市建議，也拒絕會商，更不提供方案內容給新北，猶如黑箱作業，期間新北市多次反映林口交流道空間有限，南出北入問題應當一併解決，交通部均置之不理。

所以前往現場會勘時，侯友宜據理力爭，才爭取到讓新北市1個月將建議方案送高公局整合。交通局如期依照高公局的設計標準完成規畫提送，證實了新北市團隊的專業、規畫能力以及鍥而不捨的精神，才有現在的方案。