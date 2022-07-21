陳時中掛牌開張投入選戰了，蔣萬安以逸待勞；林佳龍躁進咆哮起跑了，侯友宜穩坐釣魚台；林智堅醜聞纏身進場了，張善政好整以暇；蔡適應奮力衝刺，謝國樑暫居領先。「首都圈」市長選戰開打了，選舉結果不僅關乎台灣地方政治版圖的劃分，也將對一年多後的總統與立法委員選舉產生連動效應。

這回地方公職選舉在首都圈外戰情不高，多數縣市將維持不變，國民黨可保優勢。首都圈則競爭激烈。台北市兩大政黨來勢洶洶，柯文哲能否靠黃珊珊守住，看來不樂觀；桃園市國民黨志在必得，民進黨不無失守可能；基隆市兩強相爭，國民黨有奪回機會。新北市侯友宜穩如泰山。國民黨如果贏得3市以上，拿下首都圈，則有機會在2024翻轉在野局面。

依據最新相關民調，國民黨在首都圈勝算不小。最受矚目的台北市，蔣萬安、陳時中及黃珊珊三人對決，根據《ETtoday新聞雲》民調，目前蔣萬安支持率35.2%，陳時中29.9%，黃珊珊25.9%。陳時中起步踉踉蹌蹌，政治經驗、選戰歷練和市政磨練俱不足，翻轉選情大不易；黃珊珊仍居第三，欲靠棄保效應翻轉選局很難。

新北市的侯友宜聲望居高不下，林佳龍勉強上陣，人生地不熟，誠信可議，起步狂吼亂罵，效果適得其反。根據最新民調，侯友宜和林佳龍兩人的支持度是56.1%對30.8%，簡直天壤之別。

桃園市差距也大，根據台灣指標民調，目前桃園市長選戰的支持度，國民黨張善政居首，達31.3%，林智堅只有24.8%。聯合報的民調也顯示，抄襲事件爆發後，張善政支持率上升2.5個百分點，林智堅支持率則下滑3.5個百分點，而且風暴還在延燒中。基隆市在膠著中纏鬥。謝國樑基層穩固，橫跨政經，經營市政能力頗受肯定。依據聯合報民調，謝國樑目前以32%對29%領先。

國民黨4位候選人各有優勢與特色，一方面已把自己推升到可贏的勝面，也將對國民黨形象的重塑以及元氣的尋求產生典範效應。蔣萬安形象清新，有朝氣與銳氣，正是形象老邁的國民黨向「年輕化」逆轉的寶物。侯友宜真誠服務、踏實做事、周密擘畫的施政風格，贏得超黨派民眾的信賴與支持，「服務化」正是國民黨最可仗恃也最有號召力的資產。張善政的科技素養與專業形象備受肯定，由此建立的不沾染政治汙泥形貌深入人心，他正是國民黨邁向「科技化」的領頭羊。謝國樑從家族到本人在基層長期深入經營的「在地化」，正可彌補國民黨本土性不足的質疑。國民黨近幾次選舉另一個飽受攻訐之處是台灣的主體性立場不夠鮮明，而且深藍所隱含的親中意向遭受不愛台的汙衊，如何貼合主流民意成為一大課題，朱立倫主席訪美「親美不親中」及「九二共識是沒有共識的共識」說法，以及近日對安倍晉三弔唁行止，都有助於國民黨向「主流化」趨近。

「年輕化」、「服務化」、「科技化」、「在地化」、「主流化」是國民黨重振雄風、重回執政的張本，這回地方公職選舉的首都圈候選人各有所強，若能充分展現，不僅有望使國民黨笑傲首都圈，也可指引國民黨今後的前進道路。

（作者為資深媒體人）