台南市立游泳池歷經近2年整修及優化工程，今天正式營運。（曹婷婷攝）

台南市立游泳池整修後再出發，增設跑步機等運動設施，今天正式營運。（曹婷婷攝）

台南市立游泳池歷經近2年整修及優化工程，並透過委外營運業者投資優化內部裝修，今天正式營運，台南市長黃偉哲表示，很開心迎接台南市立游泳池回歸開幕，翻新的市立游泳池華麗轉身，儼然是一座「微型國民運動中心」，期許能帶動台南市運動人口提升。

黃偉哲表示，台南市立游泳池前身有一段歷史了，所以年久失修，2年前停止營業，市府向體育署爭取補助計畫經費2866萬元，得標民間公司也出資1700萬元，公私協力，共投入4566萬元將市立游泳池優化得更好，業者也增設跑步機、蒸氣室等其他運動設施，讓游泳池功能變得更加多元，「只差沒有球類運動空間」。

台南市體育總會理事長吳志祥也推崇黃偉哲上任以來相當挺體育，投注許多資源提升體育、運動等相關設施，也希望大家繼續挺黃偉哲。

體育局長陳良乾表示，台南市立游泳池整修工程去年8月9日驗收完工，經促參程序甄審後，由榮灝股份有限公司取得委託「7＋3」年的營運管理權，業者也投入期初投資1700萬元內部裝修，包含室內游泳池增設熱泵、更新會員淋浴間，並就舊有空間改設以往沒有的有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心及幼兒體適能教室。另為提供身心障礙市民更安全設備設施，也增設無障礙入水椅及增設無障礙廁所。

台南市立游泳池上月25日試營運，已有不少常客回歸，欣見游泳池煥然一新再出發，今天上午也有很多民眾前來游泳。體育局說明，未來3年，榮灝公司仍將投資2300萬元整修室外游泳池並建置新型態戲水設施，期許將台南市立游泳池打造為台南微型國民運動中心典範。