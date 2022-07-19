台北市公車業者2年來飽受疫情衝擊，不少公司已賠掉半個資本額，如今又面臨油價上漲、運量難以回升，不少議員憂心明年恐有業者相繼倒閉，要求市長柯文哲重視並拿出具體作為，避免損及公車族權益。對此，北市公共運輸處19日表示，現已協調市府持股的富邦銀行協助融資，也會給予其他面向協助，包括班次增減等。

台北市議會交通委員會上午邀集交通局、大都會客運等局處進行工作報告，會上眾人聚焦在公車運價審議案和業者營運狀況。大都會客運公司總經理李建文表示，除了自家集團外，2021年有多家公司虧損超過資本額的一半，其中還有一家公司虧掉整個資本額，有倒閉風險。

議員戴錫欽詢問未來是否考慮增資，不過李建文說，眾人沒錢再增資，甚至連向銀行借錢都很困難，公運處長常華珍補充，綜觀北市14家業者，僅有大都會因體質得天獨厚有一點點盈餘，其餘全軍覆沒，目前業者負擔最大的是購車，現已協調市府持股的富邦銀行協助融資，也會給予其他面向協助，包括班次增減等。

議員汪志冰認為，疫情真的對公司影響很大，目前除向銀行借貸、減少班次和購車及貸款協助，看不出來北市府有什麼立竿見影的方式，能遏止情況再度惡化，交通局長陳學台無奈說，長期還是希望運量趕快回來，現已回升到疫情前的8成，不過汪認為言下之意就是「看天吃飯」、毫無對策。

汪追問，倘若營運真的出狀況會影響到多少員工，李建文則說，大都會期下共有5500名駕駛及員工，包含眷屬約莫2萬人，全市14家業者的員工及家人的人數應該有到6萬人，驚人數字讓汪驚呼「茲事體大」，要求市府提出有效對策；李也無奈表示，許多銀行因不信任、怕公司倒閉而不願借錢，希望市府能連帶保證。

議員陳炳甫認為，公車倒閉是件嚴重的事，因為大眾運輸存在與否關乎市民權益，跟銀行類似，不可隨便倒閉，近期產險業因疫情險賠很多錢，金管會規定當資本不足就要增資，公車亦然，未來萬一公司倒了、路線沒了將影響通行權，建議市府研議配套，如公車業資本額賠一半要提增資改善計畫，或資本額僅剩25％後就由市府接手營運等。

議員王欣儀、汪志冰也關心公車運價審議案時程狀況，常華珍則說，今年雙北運價審議平台由新北主辦，新北有意在8月啟動作業，預估2個半月內可審理完畢送進市政會議，再進到議會給議員審查，陳學台說，目標是這會期送進議會，未來也會積極協助業者。