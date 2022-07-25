新竹市立棒球場開幕僅2天就被喊卡延賽，對於球員受傷與球迷的權益受損，新竹市議會將提案成立「棒球場設施改善監督小組」，嚴格監督球場的改善工程。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市立棒球場開幕僅2天就被喊卡延賽，對於球員受傷與球迷的權益受損，新竹市議會議長許修睿表達不捨與遺憾，為了早日督促改善新竹棒球場的設施與球場的安全使用，市議會將提案成立「棒球場設施改善監督小組」，嚴格監督球場的改善工程。

議長許修睿指出，為了早日督促改善新竹棒球場的設施，與球場的安全使用，市議會將提案成立「棒球場設施改善監督小組」，要求市府必須將球員與球迷所列出的各項缺失盡快改善，以保障球員的安全，還有球迷們與新竹市民的觀賽權益。

他說，事實上，新竹市棒球場決定原地整修以來，市議會對於棒球場的整修進度就相當關心，多次要求市府進行專案報告，議長許修睿也帶隊陪同議員同仁實地會勘。

當時多位議員就曾經發現提出邊場壕溝低、排水溝安全、外野牆面色系過淺、球場平整問題，還有樓梯不良鏽蝕設計等多項缺失，很遺憾還是造成球員不幸受傷。

新竹市議會不樂見未來再有任何1位球員或球迷在棒球場受傷，因此將聯合議員提案進一步成立跨黨派的「棒球場設施改善監督小組」，強力督促市府真正扛起責任，盡快針對多項缺失改善與修補，早日恢復新竹棒球場的使用，保障球員與球迷的權益。