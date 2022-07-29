台東民間建設公司要在台東市郊的石山部落興建預售屋，卻要求覆蓋灌溉溝渠，引發部落居民掛白布條抗議。（蔡旻妤攝）

台東民間建設公司要在台東市郊的石山部落興建預售屋，卻要求覆蓋灌溉溝渠，引發部落居民掛白布條抗議。（蔡旻妤攝）

台東民間建設公司要在台東市郊的石山部落興建預售屋，卻要求覆蓋灌溉溝渠，引發部落居民掛白布條抗議。（蔡旻妤攝）

台東民間建設公司要在台東市郊的石山部落興建預售屋，卻要求覆蓋灌溉溝渠，引發部落居民掛白布條抗議。（蔡旻妤攝）

台東民間建設公司要在台東市郊的石山部落興建預售屋，卻要求農田水利署台東管理處要覆蓋部落內100多公尺的灌溉溝渠，同時要台東市公所拆除部落入口木雕意象，引發部落反彈，族人29日一早拉起白布條抗議，民意代表前往關心，警方也到場維持秩序。

「我只靠這裡的水過生活，萬一灌溉溝渠塞住怎麼辦？」族人潘女士無奈地說，她的所有水田都靠這條溝渠灌溉，自己也仰賴務農維生。石山部落許多族人集結在灌溉溝渠周邊拉白布條抗議，中央及地方民意代表也前往關心，警方不敢大意，派出多名警力到場維持秩序。

族人說，建設公司要在部落靠近灌溉溝渠的土地上蓋房子，因此不斷向農田水利署台東管理處申請要把100多公尺的灌溉溝渠加蓋，大家擔心將來灌溉用水會有問題，農作物因此受影響。

「為什麼唯獨石山部落的灌溉溝渠可以被覆蓋！」石山部落發展協會理事長林宋博芳表示，據他了解，池上鄉、關山鎮的水利灌溉溝渠都是不能覆蓋的，真的很納悶為何只有石山部落可以。

族人紛紛表示，並不反對私人興建住宅，但灌溉溝渠是公用的，溝渠位於部落土地上，要加蓋應該跟部落協商。此外，也反對建設公司拆除象徵部落的木雕作品，「不同意因建設就隨意破壞部落」。

對於建設公司將拆除在市公所土地上的部落入口意象和水溝護欄，農水署台東管處理管理組長鄭國宏說明，不會同意加蓋。台東市公所工務課技士曾孝名也到場回應，雖然欄杆與造景由公所維護管理，但不會單方面同意建商拆掉入口意象，將要求建商必須先與部落協商。

族人坦言，其實這項爭議已經長達3年，希望公部門未來能監督建商，在變更公有建設和設施前，要按照行政程序，並先與部落協商。