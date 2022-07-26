「台東縣青年事務發展委員會」今天舉行成立大會，將成為青年與縣府對話的窗口。（莊哲權攝）

為整合青年相關事務，提供青年支援平台，「台東縣青年事務發展委員會」今天舉行成立大會，聘請21位各界青年代表擔任委員，推動產業、文化、公共參與等議題，委員黃馨平期許青發會能讓更多返鄉或東漂的年輕人在這台東塊土地上恣意發揮所長。

台東縣長饒慶鈴表示，上任第1年即成立青年文化觀察團，這次青發會的委員有一半以上來自文化觀察團再加上社會賢達推薦，可說是各界翹楚，未來青發會對公共事務的參與及縣府運作的監督上會有很大的助益。

她說，未將青年事務成立1個科室，是不希望將青年發展業務設限框住，期盼廣納青年意見，成為縣府與在地青年族群溝通及提供協助的窗口，更有效地深化青年事務，讓青年享有更全面多元的支持系統，在台東勇敢追夢。

卑南族文化教師然木柔．巴高揚說，青發會將原住民與非原住民放在一起，可以共同討論台東的未來，是很大的突破；從事影像工作的黃馨平表示，青發會可讓更多返鄉或東漂的年輕人，在這塊土地上恣意發揮；台東大學學生會會長郭武嚳說，縣府成立青發會，確實能吸收到來自各專業領域的青年，也期盼自己將東大學生的相關資訊帶給縣府。

縣府說明，青發會共聘請來自藝文界、旅遊業、農業及公共事務背景等21位青年代表，除了每年將定期召開2次會議以外，每個月會有分組討論，也會帶他們到外縣市觀摩青年事務發展，共同推動產業發展、文化共好、公共參與等3大議題。