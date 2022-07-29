「首發電車」首集節目邀來金馬最佳紀錄短片導演林佑恩（右），分享如何進入鄉村失學青年的生活，並共同創作的故事。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

Podcast為時下年輕人通勤、空閒時的熱門播放選擇，用耳朵聽故事的新媒體強勢襲來，桃園市政府青年事務局開設全新頻道「首發電車」今正式開播，邀請金馬導演、斜槓青年、青創團隊等人才獻聲，大聊人生故事。青年局長陳冠穎表示，盼年輕人能透過節目，在人生抉擇上有不同省思與共鳴。

「首發電車」今上架各大串流平台，每周五定期更新可免費收聽，藉由分享不同人生觀點，讓青年在職涯探索上有更多面向的多元發展。今開播記者會中，邀來金馬導演楊力州，在錄音室暢聊創作故事及電影工作者的祕辛。陳冠穎表示，首發電車的概念希望讓聽眾與講者，一起搭上人生旅途的電車，來一場充滿各種可能的故事旅行。

陳冠穎指出，人生並非念名校、進入大企業才是成功模式，其實有許多不同樣貌，此企畫第一季邀請15組在各領域都非常優秀、有趣、非典型的年輕夥伴，包括金馬最佳紀錄短片導演林佑恩，將在首集節目分享如何進入鄉村失學青年的生活，並共同創作的故事，星宇航空董事長張國煒也將暢談實現夢想的真實經歷，集集精采節目盼讓年輕人在人生抉擇時有不同的省思與共振。

青年局說明，除既有的臉書、IG及YouTube平台外，持續拓展新媒體平台，與年輕人分享新知。Podcast節目運用位在中壢新明市場6樓的「桃園設計庫」內直播空間，打造成有如旅客貴賓室的錄音室，錄音設備完善。未來更將提供給桃園設計庫進駐團隊以及會員租借使用，供桃園青年錄製個人Podcast節目，相關申請辦法已在規畫中。