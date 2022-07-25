民進黨新竹市長參選人沈慧虹25日參加竹蓮寺「七夕成年禮」活動記者會，沈慧虹表示，古時候16歲就是成人，就可以替自己做決定，呼籲年底九合一大選，不只要支持沈慧虹，也要支持「公民權下修18歲」，讓滿18歲的年輕人，一起決定城市、國家的未來。

沈慧虹表示，竹蓮寺每年都會舉辦「七夕成年禮」儀式，滿16歲的年輕人在農曆七月七日都會來竹蓮寺「作16歲」，透過「輭轎腳」、「脫絭」儀式，代表自己長大成人，為自己做決定。

她同時指出，今年11月26日投票日，不只是決定縣市首長與議員、里長的重要選舉，更是「公民權下修18歲」修憲案的公民複決投票，這是台灣首次修憲案交付公民複決，希望新竹人共同支持18歲公民權修憲公民複決，走進投票所、創造歷史，給年輕人機會，一起決定台灣的未來。

竹蓮寺主委許修睿則表示，今年是成年禮舉辦20年的日子，竹蓮寺是北部唯一舉辦成年禮古禮的寺廟，在前市長林智堅第1屆上任時，竹蓮寺開始與市政府攜手合辦，至今年也已經是第6個年度，規模每年持續擴大，每年都大約都1000多位年輕人參加。

他說，成年禮的意義在於要讓年輕人體認到作為成人的意義與責任，並對家人、朋友、社會負責，也希望讓更多人認識信仰、廟宇等傳統文化。

許修睿強調，北台灣只有竹蓮寺辦理成年禮，過去和林智堅市長攜手合辦，未來不論誰當選市長，都要持續推動，甚至將農曆七月擴大為「新竹神話月」，讓傳統文化綿延流長，坐在台下的沈慧虹也頻頻點頭同意。