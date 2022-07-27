在東基健康減重團隊幫助下，蔡念穎（左二）及王溫忠（右二）都成功甩肉，秀出以前穿的衣服，比現在大好幾號。（莊哲權攝）

蔡念穎（左）甩肉37.3公斤，以前穿的褲子可塞兩個人，王溫忠（右）也成功降肉50公斤，衣服少了3三個L。（莊哲權攝）

台東縣已多年蟬聯胖子最多縣市，台東基督教醫院推出健康減重門診，29歲媽媽產後體重曾飆到103公斤，7個月成功甩肉37.3公斤，她笑說，終極目標是穿上比基尼。而擔任保全的王溫忠體重曾達128公斤，透過減肥診療，配合飲食控制和運動，成功降肉50公斤，就連三高也都不見。

29歲蔡念穎從小四肥胖就如影隨形，加上愛吃炸物、喝手搖杯，產後體重直線升到103公斤，透過減重團隊建議的飲食原則和運動，7個月減至65.7公斤，成功甩肉37.3公斤，以前穿的褲子現在可塞2個人，她開心地說，以前穿的衣服是5L，現在終於能穿L號衣服，終極目標是穿上比基尼。

50歲的王溫忠曾是職業軍人，下部隊後狂愛滷味和啤酒，加上不愛運動，體重一路飆升到128.3公斤，不只糖尿病，三高也跟著來，到東基減重門診，8個月下來嚴格控制飲食，每天走路運動1.5小時，現在體重78公斤，足足減了50公斤，拿起以前穿的衣褲，直接少了3三個L。

台東縣年年列入最胖縣市之一，台東基督教醫院8個月前成立健康減重門診，迄今已為46人成功甩肉501公斤。醫師陳愛華說，台東真的是肥胖人口比例偏高，引發三高和心血管疾病更多，門診透過量身訂做模式，適當的藥物，再要求病患配合飲食控制和運動，平均都能減重7到15％，並且輕鬆度過撞墻期，也不容易復胖。

陳愛華表示，現在流行自費打昂貴的「瘦瘦針」控制食慾，但真正肥胖的核心問題是「吃錯食物」，打針雖能短期減重，飲食習慣沒有改變，仍會復胖。東基健康減重團隊強調飲食、運動與藥物一起配合，不一定要打瘦瘦針，學會健康飲食觀念，仍舊可以瘦身成功。