美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）宣布參院將自周二起就提振美國半導體產業與提升對中國競爭力的法案進行表決。這項縮減版的法案料將包括520億美元的半導體產業補貼和多項優惠措施，但也將附帶一些規範，據悉國會議員擬要求獲得美國政府補貼的半導體公司10年內不得擴大在中國的特定投資。

白宮對此表示支持，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登政府支持透過立法就減緩在中國的投資建立堅固的「護欄」，華府推出獎勵措施，是為了帶動更多在美國的半導體投資，而非在中國。

據了解，這項規定要求企業在美國的設廠計畫如果獲得美國政府補貼，則10年內不得擴大其在中國的半導體製造業務，但得以繼續投資成熟（legacy）製程。至於如何定義「成熟」技術仍有待釐清。

美國政治新聞網站Politico報導，英特爾和半導體產業協會反對這項限制措施，並已積極展開游說。

參院周二將表決的法案，是國會兩院議員過去一年多來致力推動之法案的縮減版本，其中包括對半導體產業提供520億美元補貼，以及對在美國製造半導體的企業提供稅負減免。

舒默表示，我們必須迅速採取行動。基於全球其他的替代方案，如果沒有這些國會通過的激勵措施，在美國擴大生產所需的資本投資根本不具經濟效益。

議員們希望在8月休會之前通過這項晶片法案，並送交拜登總統簽署完成立法。