前交通部長林佳龍幾乎底定參選新北，新北市長侯友宜何時展開選舉活動各界關注，不少人也期待他與台北市長參選人蔣萬安合體，侯友宜今表示，只要為大台北都好的事情，我們大家一起共好，然後帶著市民的期待好好做事。

侯友宜說，新北市一定全力的把市政工作做好，以讓民眾在過程中看到新北市不斷的成長跟茁壯，所以大家一起加油，不管台北、新北、桃園、宜蘭都在新北的周遭，一起共好，你好，我們才會好，我好，他們才會好，只有共好、共榮，我們一起攜手向前行。