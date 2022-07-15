《中時新聞網》新北市長網路民調目前投票結果。（圖／翻攝自本報網頁）

年底新北市長選戰成政壇焦點。《中時新聞網》網路民調顯示，代表國民黨的現任市長侯友宜以92.35%看好度大勝代表民進黨的林佳龍；另有一份最新網路民調也顯示，侯以79.7%輾壓林。此結果引熱議，大批網友盛讚侯戰無不勝、實力雄厚，在藍營中可謂異數，與對手的民調更堪稱「神之差距」。

《中時新聞網》11日發起「你看好誰能當選新北市長？」投票，截至今日（15）早上8時30分，已有超過5100人投票。其中92.35%看好侯友宜，6.01%看好林佳龍，認為「民眾黨可能派出的黑馬」有1.10%，不知道／沒意見者則有0.55%。

《Yahoo新聞》也針對「你看好誰能當選新北市長？」進行投票，從12日起截至今日早上8時30分，已有逾22800人參與投票。目前侯友宜獲得79.7%看好度，林佳龍獲得12.0%，代表民眾黨的蔡壁如獲得4.5%，不知道／沒意見則有3.8%。

以上民調結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《Yahoo!奇摩新聞》臉書粉絲團留言：「侯市長民調竟然高達近8成！這已經不叫輾壓，叫『神之差距』了」、「印象中侯友宜民調從來都是第一？這真的很強，在藍營算是異數的存在」、「侯友宜有他厲害的地方」、「用2018贏s光頭30萬票的氣勢！漢子加油！」「別說民進黨派一個人，我看就算派十個人加起來，也贏不了侯友宜」。