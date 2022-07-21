新北市市長侯友宜屢在各大民調奪冠，讓年底選戰成政壇焦點。媒體人韋安指出，民進黨愈打侯只會讓他愈旺，因為侯有三大強項連綠營都害怕，包括每天只睡5小時且每天早上5點不到就開始工作、侯用3年半就處理掉新北市數十年難解問題、侯出身清苦且過去「打擊壞人」的警官形象深植人心。

韋安20日在臉書發文表示，年底選舉的最大看點，就是新北市的選戰。民進黨已把所有的資源和人力，重兵壓陣到新北市，會用盡各種招式和撇步，想要拉低侯友宜的聲望，解除2024的最大危機；但放大檢視侯，只會更加驗證侯的三大點強項，反而會讓他被愈打愈旺。

韋安指出，侯友宜有三大強項是連綠營都望塵莫及的：

1、侯用「鐵漢」般的毅力捨命工作，每天只睡5小時，每天5點不到就開始，把全部身心投入到「努力為人民和國家做事情」。

2、侯用3年半繳出亮眼的政績，從3、50年無法解決的城市治理，把五股垃圾山、新泰塭仔圳打造成新國門；交通建設飛速發展，從捷運環狀黃線到安坑線，以及讓新北29區都有建設和改變，也讓新北成功度過兩波嚴重疫情，始終被評比為六都防疫表現第一名。

3、侯自認為「凡夫俗子」，從清苦的出身和基層背景中感同身受，一直把「人民」擺在第一位。侯以前「打擊壞人，保護好人」，現在則靠著努力做事，讓百姓和年輕人的生活能過得更好一點。

綜觀以上，韋安直言，「做事、政績、人民第一」是侯友宜的三項本質，而這三項本質只會讓新北市的「侯、綠」對決，產生戲劇化的結局，也就是「侯友宜會被愈打愈強」。